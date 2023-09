Argent de poche : quand et combien donner à son enfant ?

Ainsi, selon le baromètre annuel de Pixpay de 2022, parmi les enfants de plus de 10 ans, environ un sur deux seulement touche de l’argent de poche. On parle cependant là d’une somme déterminée versée à échéance fixe. Ils sont bien plus nombreux (environ 90 %) à recevoir un pécule de leurs parents de manière plus ou moins régulière.

L’argent de poche versé tous les mois est souvent présenté comme une manière d’apprendre à l’enfant à gérer un budget qui n’est pas extensible au gré des besoins. En moyenne, les Français consentent à donner 33 euros par mois à leurs enfants. Un chiffre à mettre en perspective, car il peut varier en fonction de plusieurs critères, comme l’âge. Les enfants de 10 à 14 ans ne reçoivent en moyenne "que" 26 euros par mois, les 14-16 ans perçoivent 31 euros. Le montant augmente significativement sur la tranche des 16 à 18 ans avec 41 euros par mois. On observe également des différences importantes en fonction des régions. Pour toucher une somme plus rondelette, mieux vaut vivre dans le Sud-Est de la France (37 euros en moyenne en région PACA et jusqu’à 50 euros en Corse) que dans le Nord-Ouest (28 euros en Bretagne et en Normandie). On note aussi qu’il vaut mieux pour l’adolescent que cette tâche soit confiée au père. Les hommes donnent en effet en moyenne 8 euros de plus que les femmes. Enfin, ces dernières années, les chiffres ont montré une légère hausse, semblant indiquer que les parents tiennent compte de l’inflation dans le calcul du montant de l’argent de poche. Son montant pourrait donc encore augmenter en 2023.