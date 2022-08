Rentrée : dans quel cas puis-je demander à ce que mon enfant change de classe ? Le 20h vous répond

Dans quels cas puis-je demander à l'établissement scolaire de mon enfant de le mettre dans une autre classe ?

Réponse du ministère de l’Éducation nationale : "Pour changer un enfant de classe, il faut avoir des motifs valables et défendables". Le cas le plus évident, c’est bien sûr le harcèlement scolaire, priorité du gouvernement, qui met à disposition des parents cette page d’information. Mais vous pouvez aussi défendre des motifs plus "pratiques", conseille Valérie Piau, avocate spécialiste en droit de l’éducation et autrice du Guide Piau, les droits des élèves et des parents d’élèves chez L’Etudiant. "Covoiturage, soutien scolaire ou encore garde partagée avec un élève d’une autre classe. Ce sont des enjeux pour la réussite scolaire de votre enfant et vous pouvez argumenter auprès du chef d’établissement."

C’est effectivement au chef d’établissement de trancher, c’est lui qui a le dernier mot. Épargnez-lui d’office les demandes du type "l’enseignant ne me plait pas" ou "vous avez séparé mon enfant de son meilleur copain"… Ça n’a jamais fonctionné ! En revanche, "pour un motif plus légitime qui serait balayé par le chef d’établissement, il y a des recours possibles" : l’inspecteur d’académie pour l’élémentaire et le directeur académique des services de l’Éducation nationale pour le collège et le lycée.