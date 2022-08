Rentrée : trop de papiers à remplir ? Les 6 conseils d'une spécialiste pour s'en sortir

A chaque rentrée scolaire, votre première tâche, si vous avez des enfants, consiste à remplir de nombreux formulaires. "Il y en a tellement qu'il est surréaliste que l'Education nationale n'ait pas informatisé tout ça", s'étonne notre spécialiste. Il est donc selon elle important de se décharger de ce travail fastidieux dès la première semaine de reprise des cours. "L'idéal, c'est de s'y coller le soir de la rentrée, mais si ce n'est pas le cas, le samedi suivant fera très bien l'affaire. En revanche, en aucun cas on attend plus longtemps en se disant chaque jour qu'il faut qu'on le fasse. Par ailleurs, on n'hésite pas à recycler les photomatons prises les années précédentes, il y en a toujours qui traînent et c'est ça de moins à faire. Et si votre enfant sait écrire, n'ayez pas peur de le mettre à contribution pour noter son prénom, nom, classe... On peut aussi remplir un formulaire et lui demander de le recopier pour les suivants".

Par ailleurs, pour ne pas passer à côté des aides dont vous pouvez bénéficier, il vaut là aussi mieux faire ces demandes le plus tôt possible. Notamment concernant la bourse ou l'aide au logement si votre enfant est étudiant, ce qui évitera de vous mettre en difficulté financière à cause d'un retard d'inscription. Estelle Guillerm conseille d'y consacrer au moins une demi-journée. "C'est le minimum, car ça prend du temps et c'est casse-pied, notamment à cause du nombre de justificatifs à rassembler", souligne-t-elle.