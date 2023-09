Les classes françaises sont-elles les plus chargées d'Europe ?

Sur le graphique ci-dessus (cliquez ici en cas de problème d'affichage), on constate que dans l'Hexagone, ce sont en moyenne 22,1 élèves qui sont dénombrés dans les classes de primaire, et 25,6 dans celles au collège. Un écart considérable avec la Lettonie par exemple, le pays balte ne dépassant pas les 17 élèves pour chacun des deux niveaux. La moyenne européenne est de 19,3 élèves par classe de primaire, et de 20,9 par classe de collège. Là encore, la France, est assez nettement au-dessus. Seule l'Espagne (et l'Allemagne dans une moindre mesure) affichent des données proches.