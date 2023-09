Enfants non scolarisés : l'Unicef France adresse une lettre au vitriol à Elisabeth Borne

L'Unicef hausse le ton. Alors que des millions d'élèves ont repris le chemin des salles de classe ce lundi 4 septembre, "plusieurs milliers" d'autres "n'ont pas cette chance", alerte le Fonds des Nations unies pour l'enfance dans une lettre ouverte adressée à Elisabeth Borne. L'Unicef critiquant, au passage, l'impossibilité de connaître le nombre d'enfants qui sont "exclus de l'école de la République".

Dans sa lettre, la présidente de l'Unicef France Adeline Hazan en profite pour préciser que la France a été "rappelée à l'ordre". En juin, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a exhorté la France à "améliorer l'accessibilité et la qualité de l'éducation pour les enfants en situation défavorisée et marginalisée", fait remarquer la patronne de l'Unicef en France. Rien qu'à Mayotte, selon l'estimation de l'organisation, entre 5.379 et 9.575 enfants ne sont pas scolarisés.

À La Réunion, l'Unicef évoque au moins "10.000 enfants hors de l'école", citant une estimation de la Cour des comptes. De son côté, l'Insee estimait - en mars 2023 - à 5.900 le nombre d'enfants non scolarisés et âgés de 3 à 16 ans. "L’Insee a réalisé sa propre estimation à partir du dernier recensement de la population de 2019. Les répondants ont déclaré pour chacun des enfants renseignés si oui ou non leurs enfants sont scolarisés", précisait le rectorat au printemps dernier.