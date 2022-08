Football, tennis, judo... comment choisir le bon sport pour son enfant ?

Il n'est pas rare de voir des parents qui ont eu une carrière un peu loupée plus jeune ou des rêves de succès pour leur enfant, les pousser jusqu'à exceller. C'est souvent le cas du père et de son fils au football, par exemple. Seulement, "si l’enfant n’est pas intéressé, ça ne lui plaît pas. Le but du sport petit, c’est quand même qui s’amuse, qu’il ait plaisir à y aller (...) L’enjeu du parent qui veut faire faire à son fils ce qu’il n’a pas pu faire, ce n’est pas très bon", aborde notre psychologue.

Un point sur lequel elle est rejointe par Julien Grignon. "L’important, c’est que l’enfant bouge au quotidien. Qu’il fasse sept activités différentes dans la semaine ou la même, finalement l’enjeu c’est que l’enfant trouve du plaisir. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte. SI on vous contraint à faire quelque chose, forcément l’impact ne sera pas le même que si vous trouvez du plaisir et de la motivation à y aller. Le plus important, c’est le plaisir que l’enfant prend à pratiquer."