Rentrée étudiante : le montant des bourses revalorisé pour la rentrée

Les barèmes pour pouvoir toucher une bourse, dont la demande peut toujours être déposée, et ce, jusqu'au 31 décembre, ont également été revus, permettant à 35.000 étudiants supplémentaires de toucher une aide et de bénéficier des avantages qu'elle offre. Un complément mensuel de 30 euros doit aussi entrer en vigueur pour les étudiants en outre-mer.

Avec cette revalorisation, 140.000 boursiers actuels basculeront à un échelon supérieur. "Cela représente pour eux une augmentation de leur montant de bourse allant de 66 euros à 127 euros par mois", précise le guide rédigé par le ministère pour cette rentrée étudiante. Ces mesures, déjà annoncées en mars dernier, doivent "mettre fin aux effets de seuil".

Par ailleurs, pour l'année 2023-2024, les loyers Crous vont à nouveau être gelés. La tarification sociale et très sociale (respectivement 3,30 et 1 euro) des repas pour les étudiants boursiers et identifiés comme précaires est également maintenue. Enfin, le ministère, qui juge le parc de logement Crous "très majoritairement en bon état", promet malgré tout la réhabilitation de l'ensemble de ces logements "d'ici la fin du quinquennat".