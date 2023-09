30 minutes d'activité physique par jour : 10 à 15% des écoles ne les font pas encore, selon la ministre des Sports

De 10 à 15% des écoles primaires "ne sont pas rentrées" dans les trente minutes d'activité physique par jour appelées à être généralisées depuis l'année dernière, a indiqué sur Sud-Radio la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra. "Et on sait qu'il y a un petit déficit d'accompagnement, les enquêtes de terrain que nous avons fait faire là-dessus montrent que les professeurs des écoles ont besoin d'être mieux accompagnés", a-t-elle ajouté, à l'aube de la rentrée scolaire. La ministre a rappelé que des référents ont été désignés dans toutes les circonscriptions académiques.