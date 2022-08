Rentrée scolaire : vers des fournitures gratuites en 2023 ?

Dans le détail, le dispositif concernerait les quartiers populaires, "les écoles en réseau d'éducation prioritéaire+ (REP+) et en REP" qui concentrent les difficultés sociales, mais également "des enfants pauvres dans des quartiers qui ne sont pas en REP ou REP+", a expliqué Olivier Klein. Le ministère de la Ville a, de son côté, précisé que la mise en place de cette aide est pour le moment envisagée "au moins en primaire", l'inclusion ou non du collège restant à trancher.

Le gouvernement pourrait ainsi généraliser des dispositifs déjà mis en place dans plusieurs communes françaises. C'est notamment le cas à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) dont le ministre de la Ville et du Logement était maire jusqu'à son arrivée au gouvernement. Il avait alors chiffré le coût de cette mesure entre "23 et 27 euros par enfant", détaille France 3. En 2021, c'est la ville de Lille qui a décidé de doter à ses frais les enfants scolarisés dans ses écoles maternelles et élémentaires en fournitures scolaires. Dans la commune de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, la gratuité des fournitures est appliquée depuis 33 ans.