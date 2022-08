Substances toxiques : l'UFC-Que choisir déconseille l'achat de stylos-billes aux enfants

Six ans après ce premier test, l'association a donc de nouveau analysé un échantillon de 36 fournitures scolaires les plus présentes dans les rayons : stylos-billes et rollers, cartouches d'encre, surligneurs, feutres et crayons de couleur. Et le constat est de nouveau alarmant. Dans un communiqué publié jeudi, l'UFC-Que choisir "déconseille aux parents d'acheter à leurs enfants des stylos-billes compte tenu du cocktail de substances nocives retrouvées dans la totalité des références testées".

Parmi les produits dangereux, on retrouve des "phtalates reprotoxiques et perturbateurs endocriniens, impuretés cancérogènes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, isothiazolinones, benzyl alcool, toluène et benzène", énumère l'association. Ces composants sont connus pour être susceptibles de provoquer de multiples pathologies qui vont des allergies aux cancers, même si ce risque reste théorique en l'absence d'étude sur d'éventuelles conséquences concrètes sur la santé des élèves.