VIDÉO - Abayas : un interdit difficile à appliquer ?

Aujourd'hui, les abayas et les qamis ne se trouvent plus uniquement dans les magasins spécialisés. Ils s'achètent aussi sur les marchés et surtout sur internet. Les réseaux sociaux ont participé à la diffusion de ces vêtements depuis les pays du Golfe jusqu'en France. "Les abayas se sont diffusées à partir des publicités du marketing islamique ce qu'on appelle la mode pudique et qui s'est développée à partir des années 2010, cela répond à une exigence de la religion, en tout cas de la version fondamentaliste rigoriste de l'Islam", explique Florence Bergeaud-Blacker, chercheuse au CNRS, auteure du livre "Le Frérisme et ses réseaux, l'enquête (éditions Odile Jacob).

Preuve que ce débat dépasse les seules questions de mode, cette marque londonienne d'abayas a pris position politiquement, elle va jusqu'à proposer une abaya gratuite aux jeunes qui se prendraient en photo avec cette tenue demain dans leur école.