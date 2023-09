REPORTAGE - Cours d'empathie, "banc de l'amitié"... Au Danemark, un modèle efficace contre le harcèlement scolaire ?

Les familles sont en effet partie prenante de la lutte contre le harcèlement, qui est l’affaire de tous au Danemark. Les parents sont mis à contribution au quotidien pour qu’aucun enfant ne soit laissé de côté. Comme ceux de Rosa, qui fêtera dans quelques jours ses six ans et prépare déjà les festivités à coup de ballons et serpentins. Pour les anniversaires, les Danois respectent tous une règle non écrite. "On a invité toutes les filles de sa classe", indique sa mère, Camilla Schultz-Thorsøe. "Elles sont dix, on va s'amuser !"

Les copines ne sont donc pas triées sur le volet, pour éviter tout sentiment d'exclusion. "Les victimes de harcèlement en gardent des traces toute leur vie. Cela ne les affecte pas seulement le temps de leur scolarité. Le harcèlement laisse des cicatrices dans l'âme", insiste la mère.