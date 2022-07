Bac 2022 : découvrez les résultats à partir de 8h, académie par académie

Les résultats seront publiés dès 8h pour l'académie d'Aix-en-Provence, à 8h30 pour l'académie d'Orléans-Tours, et Reims (pour le bac général et technologique), à 9h pour les académies de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges (pour le bac général et technologique), Nantes, et Poitiers, et à partir de 10h pour toutes les autres académies (Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Corse, Créteil, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nice, Normandie, Paris, Rennes, La Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles).

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français seront, quant à eux, communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies.