Baccalauréat 2022 : le taux de réussite s'élève à 86 %, en baisse par rapport à 2021

Dans le détail, le taux de réussite en baccalauréat général est de 91,5 %, en baisse de 3,8 points par rapport à 2021. En bac technologique, ils sont 80,6 % à avoir décroché leur diplôme (- 8,6 points par rapport à 2021). Même baisse du taux réussite pour le bac professionnel où il y a 78,7 % de candidats reçus (- 3,5 points par rapport à 2021).

La baisse dépasse 7 points en STI2D, STL, STMG et ST2S, avec respectivement 81,5 %, 81,9 %, 78,3 % et 82,9 % de réussite. Elle est inférieure à 3 points dans les séries STD2A, S2TMD et STHR qui atteignent respectivement 94,8 %, 97,4 % et 91,9 % de réussite à l’issue du premier groupe du baccalauréat.