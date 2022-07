Brevet des collèges 2022 : découvrez tous les résultats, académie par académie

Premier examen et premiers résultats. Quelques jours après les lycéens pour le baccalauréat, est venue l'heure du verdict pour les élèves ayant planché sur le brevet des collèges. Ce vendredi 8 juillet, à partir de 10h pour les premières académies et jusqu'en fin d'après-midi pour les dernières, les candidats découvrent s'ils ont réussi ou non leurs épreuves. Des résultats à découvrir sur TF1info grâce à notre partenaire Studyrama.