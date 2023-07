Résultats du bac 2023 : rattrapages, Parcoursup… les prochaines dates à ne pas manquer

Les épreuves orales du second groupe, d'une durée de 40 minutes, sont programmées du mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet 2023 inclus. Pour rappel, seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 8/20 et 9,99/20 au bac sont autorisés à les passer. Les concernés ont à sélectionner deux matières à repasser, le choix le plus stratégique étant, lorsqu'il manque peu de points, de se concentrer sur la matière où l’on a obtenu la plus mauvaise note et qui devrait être plus facile à remonter.

En effet, les notes des oraux de rattrapage venant remplacer les notes initialement obtenues lors des premières épreuves, il suffit que la nouvelle moyenne dépasse les 10/20, pour décrocher le diplôme.