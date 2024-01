Rhume : à partir de quel âge un enfant peut-il faire des inhalations aux huiles essentielles ?

Un rhume disparaît généralement entre sept à dix jours. Le médecin ou le pédiatre peut donner aux bébés des médicaments à administrer par un spray-inhalateur. Les inhalations aux huiles essentielles sont déconseillées chez les enfants de moins de six ans.

Quand son enfant est malade, on veut naturellement faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le soulager. Comme pour les adultes, les inhalations aux huiles essentielles peuvent être très utiles pour décongestionner le nez pris à cause du rhume. Néanmoins, cette méthode n’est pas recommandée avant l’âge de six ans, et toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour les jeunes enfants.

Quelles huiles essentielles utiliser pour les inhalations chez l’enfant ?

Avant de choisir une huile essentielle, il est essentiel de se référer aux fiches techniques fournies avec chaque flacon. En prime, l’âge et l’état de santé de votre enfant ont également leur importance, c’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de toujours demander l’avis d’un professionnel de santé. Et pour cause, certaines huiles sont plus fortes que d’autres et ne conviendront pas aux jeunes enfants. Elles doivent aussi s’utiliser de manière spécifique. Pour les inhalations, les huiles essentielles de citron, de thym, d’eucalyptus, de cyprès, de lavande ou encore de camomille sont autorisées pour soulager les moins de trois ans sans avis médical.

Fréquence et durée des inhalations chez l’enfant

Un enfant de six ans et plus peut faire des inhalations aux huiles essentielles deux à trois fois par jour, à raison de cinq à dix minutes par session. Elles auront un effet décongestionnant et anti-infectieux, permettant de soulager votre enfant immédiatement, mais aussi d’aider son corps à éliminer le virus. L’inhalation peut également agir sur la toux.