Saint-Valentin : Célibataire ? Voici quatre façons de s’amuser en solo

La France compte près de 18 millions de célibataires, hommes et femmes confondus. L’absence de partenaire n’empêche en rien de célébrer cette journée comme il se doit. Aux États-Unis, la Saint-Valentin n’est pas considérée comme une fête de couples.

Qui a dit que l’on devait obligatoirement être en couple pour fêter la Saint-Valentin ? D’après une étude réalisée par l'application de rencontres en ligne Bisou, près d’un Français sur deux considère que cet événement est réservé aux personnes en couple. Elle révèle également que les femmes célibataires seraient plus ouvertes à l’idée de fêter cette journée en solo. Aux États-Unis, la question ne se pose pas : la Saint-Valentin est la fête de tous ceux qu'on aime. Elle n'est pas limitée à l'amour et au couple, mais à l'affection en général et à l'amitié… À l’instar des Américains, voici quatre idées pour passer la Saint-Valentin en date avec soi-même !

Organiser une véritable journée cocooning

Il n’y a rien de plus épanouissant que d’apprécier de passer du temps seul, sans personne autour de soi. C’est la raison pour laquelle la journée de la Saint-Valentin, comme tous les autres de l’année, est l’occasion de passer une journée cocooning, durant laquelle on se fait plaisir. Pourquoi ne pas réserver un massage ou un soin du visage, commander ou préparer votre plat préféré, regarder le film qui vous fait vibrer… Vous êtes libres de prendre soin de vous et de faire tout ce qui vous plaît, quelle chance !

Réserver son prochain voyage

Lorsqu’on ne prévoit rien de spécial pour la Saint-Valentin, c’est l’occasion de faire des économies ! Au lieu de dépenser votre argent dans un grand restaurant ou un hôtel, vous pouvez le garder pour votre prochaine escapade. Prenez le temps de vous faire rêver en comparant les destinations, les activités et les hébergements de votre future aventure. Si les dates de vacances ne coïncident pas avec celles de vos proches, rien ne vous empêche de partir en solo pour découvrir le monde avec des inconnus et revenir avec des amis ! Selon une étude réalisée en 2024 par Copines de voyage et Les Aventureurs, 29 % des sondés disent avoir été portés par les rencontres et les amitiés. 17 % des femmes interrogées expliquent avoir tiré d’un voyage sans leurs proches une plus grande confiance en elles, et 11 % de s’être rencontrées avec elle-même.

Faire du shopping

Le shopping est souvent sujet de conflits lorsque l’on est en couple ! Célibataires, mis à part peut-être votre compte bancaire, rien ou presque ne vous empêche de vous faire plaisir lors d’une journée shopping. En tête-à-tête avec vous-mêmes, il n’y a pas de risque que votre partenaire s’impatiente en vous voyant déambuler dans les rayons ou passer des heures dans les cabines d’essayage. Choisir de nouveaux vêtements dans lesquels on se sent bien contribue au bonheur, alors pourquoi s’en priver ?

Passer la soirée avec ses ami.e.s célibataires

Vous pouvez aussi passer la soirée de Saint-Valentin avec vos ami.e.s célibataires si vous craignez d’avoir un petit coup de blues. Karaoké, tournée des bars, discussions profondes jusqu’au bout de la nuit, dîner d’amitié… Les activités à faire avec ceux que l’on aime sont nombreuses. Après tout, cette fête représente une journée comme une autre si on arrête de la considérer comme un événement spécial.