Pourquoi fête-t-on encore la Saint-Valentin ?

Certains la considèrent comme has-been ou pointent du doigt sa dimension commerciale, d'autres déplorent qu'elle ne résume l’amour que l’on porte à sa compagne ou à sa compagnon qu'à un seul jour dans l’année… Les célibataires, eux, évoquent un moment particulièrement pénible. La Saint-Valentin n’en reste pas moins questionnée, pour ne pas dire importante, dans une très large majorité des couples. Et même ceux qui font mine de la rejeter en bloc peuvent être rattrapés par leur romantisme de dernière minute : quand on croise un quidam tenant un bouquet de fleurs à la main, en acheter un pour l'élu(e) de son cœur relève du réflexe pavlovien. Notre appel à témoignages lancé sur Facebook se révèle d'ailleurs représentatif de cette ambivalence entre ultra-conscience du merchandising inhérent à cette célébration et besoin de consolider son amour, même le temps d'une soirée.

Dans beaucoup des messages que nous avons reçus, des internautes regrettent ainsi que leur compagnon ne prenne pas davantage à cœur cette fête. Pour Priscilla, "mieux vaut passer la Saint-Valentin avec un pack de bière pour ne pas être déçue" ; aux yeux de Laurence, la Saint-Valentin n’est qu'un vaste désenchantement : "Tu te fais toute belle, toute sexy et ton petit ami préfère passer la soirée à jouer au jeu vidéo chez toi avec un pote...", vitupère-t-elle. Emmanuelle, quant à elle, se désole : "J'ai un conjoint qui ne veut pas la souhaiter alors que moi, très romantique, cela me plairait de la souhaiter chaque année, pour lui on n'a pas besoin de jour spécial pour ça."