Saint-Valentin : pourquoi vous devriez vous méfier de la couleur des roses que vous offrez ?

Offrir une rose à la Saint-Valentin est un excellent moyen de lever le voile sur ses sentiments. La couleur de la rose choisie fait passer un message à celui ou celle qui la reçoit. Si vous souhaitez dire à votre partenaire que vous l’aimez, évitez de choisir une fleur jaune.

Comme chaque année, les fleurs font partie des cadeaux les plus offerts par les Français à l’occasion de la Saint-Valentin. Qu’elle soit rouge, rose, orange, jaune, blanche ou encore pourpre, la rose fait sensation dans les étals ! En effet, il s’en échange plus de 200 millions dans le monde le 14 janvier. Pourtant, beaucoup ignorent quel message cette fleur est capable de faire passer selon la couleur choisie. Avant de se rendre chez son fleuriste, voici ce qu’il faut savoir sur la signification des roses, symbole de l’amour... mais pas seulement.

Les roses rouges et roses pour symboliser l’amour et la séduction

Parmi les couleurs de roses les plus populaires, on retrouve naturellement le rouge, symbole ultime de l'amour passionné. Avec ses pétales veloutés et sa couleur profonde, elle est la plus offerte le jour de la Saint-Valentin. Et pour cause, elle témoigne de vos sentiments intenses pour la personne qui la reçoit. La rose rouge peut aussi signifier la sensualité, le courage et le respect. En ce qui concerne les roses de couleur rose, elles sont le symbole de la douceur. On les offre à une personne pour qui on éprouve de la tendresse, de l’affection. Ces fleurs peuvent marquer la durabilité et l’amour sincère après plusieurs années de relation.

Des fleurs orange et pourpre pour matérialiser la passion et le désir charnel

Vous brûlez de passion pour l’être cher ou convoité ? Optez pour une rose orange ! Elle témoigne de votre désir charnel envers la personne qui la reçoit. Cette couleur représente aussi la joie et la vivacité. La fleur de couleur pourpre enverra un message encore plus fort : vous témoignez de votre passion, mais aussi de votre attrait pour le destinataire. La rose violette désigne, quant à elle, l’intensité et la profondeur des sentiments.

Que signifient les roses blanches et jaunes ?

Pour changer de l’ordinaire, on peut être tenté de choisir des roses blanches ou jaunes, mais attention à leur signification ! Si la première désigne la pureté et l’élégance et ne vous mettra donc pas en porte-à-faux vis-à-vis du destinataire, la rose jaune renvoie un message bien moins gai. Elle est associée à la trahison, l’infidélité, la rupture ou bien le pardon après qu’une faute a été commise. On peut l’offrir à un ami dans un contexte de joie, mais pour témoigner de son amour à son partenaire pour la Saint-Valentin, il est préférable d’opter pour une autre couleur.