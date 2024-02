Saint-Valentin vs match du PSG : entre l'amour et le foot, faut-il choisir ?

Certains supporters ont déjà prévu de décaler de quelques jours la Saint-Valentin pour assister au match PSG-Real Sociedad. La Saint-Valentin depuis le stade de foot, c’est possible pour ceux qui emmènent leur amoureux(se) au match avec eux. Ce n’est pas la première fois que le Paris Saint-Germain joue un soir de Saint-Valentin.

Ce n’est pas la première fois que le dilemme se pose. Ce 14 février, les supporters parisiens devront une nouvelle fois choisir entre passer la soirée avec l’élu(e) de leur cœur ou le Parc des Princes pour soutenir leur équipe qui jouera un match de Ligue des Champions à domicile, face au Real Sociedad. Faut-il choisir l’amour ou le foot ce soir-là ? Telle est la question…

Amour, foot ou les deux ?

Pour les supporters célibataires, la réponse à la question est toute trouvée ! Ce sera le PSG. Mais pour ceux dont le Valentin ou la Valentine espère un dîner aux chandelles ce 14 février, c’est plus compliqué. Le match qui oppose l’équipe parisienne au club du Real Sociedad étant à 21 h, difficile d’être à la fois au Parc des Princes, ou devant la télé et au restaurant en même temps. Pour les vrais fans, la Saint-Valentin attendra. Sur X, des supporters ont déjà prévu de dire à l’élu(e) de leur cœur que, ce soir, “c’est PSG Sociedad”. Les fleurs et le romantisme, ce sera pour un autre jour.

Mais pour d’autres, la question reste encore en suspens. Puisque la Saint-Valentin tombe un mercredi, pourquoi ne pas décaler le dîner en amoureux de quelques jours et attendre le week-end ? De cette manière, vous pourrez assister au match PSG-Real Sociedad, et passer une soirée en amoureux deux ou trois jours après. Une option négociable, sauf si votre amoureux(se) accorde une importance toute particulière à cette fête. Peut-être, vous faudra-t-il alors faire l’impasse sur le match, pour éviter les esclandres, voire pire, de vous retrouver célibataire le lendemain.

Pour les plus malins, la solution est simple : emmener votre chéri(e) au stade avec vous. C’est ce qu’a prévu de faire Hadrien. Fan du Paris Saint-Germain, il sait déjà que ce 14 février, il emmène sa moitié regarder le match avec lui. "La solution est vite trouvée ! Je ne lui ai pas encore dit, mais elle n’aura pas le choix… Et puis ce sera une soirée sympa", assure le supporter.

L’habitude du calendrier

Les fans du PSG ont déjà été confrontés à ce dilemme : le 14 février est régulièrement un jour de match. En 1981, 1982, 1984 ou plus récemment en 2017, 2018, 2022, le PSG était de match un 14 février. Rebelote donc en 2024. D'ailleurs, cette date n’a pas toujours porté chance aux joueurs parisiens. Si le club a gagné la rencontre en 2017, il a par la suite été éliminé. En 2018, le PSG s’est incliné face au Real Madrid, de même qu’en 2022, ou les rouges et bleus ont perdu face au Bayern Munich, là encore, un 14 février. Cette année, c’est le Real Sociedad qui s'oppose au Paris Saint-Germain le mercredi 14 février à 21h au Parc des Princes. Les supporters espèrent que les joueurs leur donneront raison, s’ils laissent leur amoureux(se) seul(e) le soir de la Saint-Valentin, pour les encourager.