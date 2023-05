Santé mentale des élèves : numéro vert, formation... Ce que prévoit le ministère de l'Éducation nationale

Des "difficultés préexistantes" aggravées par le confinement. Alors qu'un rapport parlementaire sur la médecine scolaire et la santé à l'école alertait sur "la dégradation inquiétante de la santé psychique des élèves", le ministre de l'Éducation fait de premières annonces. Dans un entretien à l'AFP, Pap Ndiaye a annoncé quelques mesures qui seront appliquées dès la rentrée de septembre 2023.

"Il n'y a aucun doute, la situation de la santé scolaire n’est pas satisfaisante et nous devons agir", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. "Le confinement n'a pas aidé, il a certainement aggravé les difficultés préexistantes". Le ministre dresse un constat sans appel avec "des difficultés", telles que des "tentatives de suicide et d'une manière plus générale des états dépressifs qui affectent les trajectoires scolaires".

Dès la rentrée, "une formation à la santé mentale" sera proposée aux "personnels de la vie scolaire, conseillers principaux d'éducation (CPE)". Le but ne sera pas de "soigner", mais de "détecter les états de fragilité et de difficultés des élèves", précise le ministre. Ces personnels pourront aussi "orienter vers des séances 'Mon Parcours Psy', car les ados ont le droit à huit séances gratuites chez le psy".

Le ministère affiche ses ambitions sur ce point : "Former a minima deux adultes par établissement au secourisme en santé mentale, dont les CPE, durant l’année scolaire 2023-2024".