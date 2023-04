Autonomie des établissements, contrats de mission... Le Sénat vote un texte sur l'école, marqué très à droite

Le texte entend permettre à des établissements scolaires volontaires de disposer de plus d'autonomie, à titre expérimental et sous forme contractuelle. Cette extension de l'autonomie porterait sur cinq domaines : le recrutement des élèves, l'affectation des personnels, les moyens budgétaires, l'organisation pédagogique et dispositifs d'accompagnement des élèves. Cette proposition n'est pas sans rappeler l'expérimentation pédagogique, baptisée "Ecoles du futur", contestée par les syndicats enseignants, testée à Marseille sous l'impulsion d'Emmanuel Macron.

Depuis la loi du 21 décembre 2021 créant la fonction de directeur d'école, ces derniers disposent d'une autorité "fonctionnelle". Max Brisson propose d'aller plus loin en leur conférant une "autorité hiérarchique" sur les enseignants de leur école, aujourd'hui exercée par l'inspecteur de l'Éducation nationale. La portée de cette mesure a été limitée aux écoles dont le nombre de classes dépasse un certain seuil. Mais le gouvernement y reste opposé.