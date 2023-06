Séparation, divorce : la façon la plus douce et efficace pour l’annoncer à ses enfants

Si votre couple bat de l’aile depuis un moment, ne soyez pas dupes : vous avez beau vous prendre le chou dans la chambre, votre enfant voit tout et ressent tout. Inutile de lui mentir donc : il vaut mieux anticiper l’annonce de la séparation en lui parlant de temps à autre des difficultés traversées entre vous deux. Naturellement, on ne s’adressera pas à un enfant de 2 ans de la même façon qu’à un préadolescent. Les psychologues recommandent d’employer des mots simples et doux pour les plus jeunes : on ne dit pas qu’on ne s’aime plus, mais que papa et maman ne se font plus de bisous et ne rigolent plus ensemble. Les plus grands sont capables de comprendre ce qui se passe pour de vrai dans le couple, mais veillez à ne dire tout dire non plus : ils ne sont pas vos confidents. Attention aussi aux mots choisis : ce n’est pas intéressant pour votre enfant de vous voir accabler l’autre.

Il est recommandé d’avoir défini à deux, avant la discussion officielle, ce que vous allez dire : on n’annonce surtout pas à son enfant que l’on va se séparer sur un coup de tête, après une grosse dispute. Cette situation serait bien trop brutale pour lui et pourrait être la source d’un futur traumatisme. Les spécialistes recommandent aussi de faire cette annonce ensemble, au risque que votre enfant pense que l’absent est le fauteur de troubles.