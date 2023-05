Service national universel : le gouvernement envisage un stage de cohésion pour les élèves de seconde

Ces séjours de cohésion fonctionneraient sur le même modèle que le SNU actuel : l'encadrement des jeunes serait assuré à la fois par des personnels de l'Éducation nationale, de l'Éducation populaire et d'anciens militaires. Mais le maintien de gradés dans le dispositif interroge. Par ailleurs, contrairement aux séjours actuels, ce sont des classes entières qui seraient concernées par ces douze jours d’engagement, ce qui ne favorise pas la mixité sociale, pointent les syndicats.

Contacté par Le Figaro, le cabinet de la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service national universel, Sarah El Haïry, assure que pour l'instant "rien n'est acté" et que des "discussions sont en cours avec les organisations syndicales". Ces derniers ne sont toujours pas favorables à ce dispositif quatre ans après son lancement, et ce projet n'arrange rien. "Ce séjour est une très mauvaise idée, car cela revient à retirer douze jours de cours aux élèves", a ainsi déploré sur France-Info Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU.