Sophrologie, yoga du rire, art-thérapie… : ces pratiques sont-elles adaptées aux enfants ?

Renforcer le bien-être physique et psychologique des enfants est possible grâce à des pratiques comme le yoga. En plus d’assurer l’épanouissement personnel du pratiquant, différentes disciplines visent à résoudre des difficultés. Il convient de trouver l’activité la plus adaptée en fonction de l’âge de votre progéniture et de ses besoins.

Augmenter la capacité de concentration des élèves, tel était l’objectif de l’introduction de la méditation dans les écoles. Cette proposition soumise en 2021 par Gaël Le Bohec, député LREM de la quatrième circonscription d'Ille-et-Vilaine, au ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, n’a pas convaincu la Ligue des droits de l’homme. Elle a appelé à la vigilance en raison des contre-indications pour les enfants dépressifs et les éventuelles dérives spirituelles ou religieuses.

Délaissées dans le cadre scolaire, certaines pratiques liées au bien-être comme la sophrologie et le yoga ont les faveurs d’Alice Guyon. Chercheuse au CNRS en neurosciences à l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, elle a travaillé sur les bénéfices des disciplines qui mêlent corps et esprit. L’experte explique qu’elles développent l’intelligence émotionnelle et permettent d’être à l’écoute de son corps.

Les bienfaits de la sophrologie chez les enfants

Créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo, la sophrologie concerne tant les adultes que les enfants. Il vaut mieux attendre que votre progéniture soit capable d’exprimer son ressenti, vers quatre ou cinq ans. Plutôt courtes – entre trente et quarante-cinq minutes –, les séances collectives ou individuelles permettent de soigner différents troubles (du comportement, du sommeil et alimentaires). Réduire l’anxiété, le stress et le manque de confiance en soi est possible par le biais de la sophrologie.

Il s’agit d’une technique psychocorporelle, comme le souligne Claude Chatillon, sophrologue et présidente de la Société française de sophrologie (SFS). Divers outils comme la respiration, la relaxation et la visualisation sont sollicités au cours des exercices afin que cela reste simple et ludique. En puisant dans ses propres ressources, votre enfant peut surmonter de nombreuses difficultés.

Quel intérêt pour les enfants de pratiquer le yoga (du rire) ?

On peut faire du yoga dès la petite enfance, estime Brigitte Anne Neveux, présidente d’honneur de la Fédération française de Hatha yoga, professeur de yoga et auteur du livre "Yoga et enfants". Comme elle l’explique sur BFMTV, l’objectif consiste surtout à utiliser la discipline afin de faire travailler des compétences telles que l’équilibre, la coordination, la souplesse et la force.

Si votre enfant n’a pas envie de pratiquer une activité sportive, pensez à ses zygomatiques ! Le rire permet de vaincre les états dépressifs, à en croire l’analyse de vingt-neuf études publiée en 2023 dans la revue scientifique Brain and Behavior. La plupart des 2964 personnes souffrant de dépression et/ou d’anxiété ont vu leur état s’améliorer grâce à l’humour. Et il est possible d’en faire profiter les plus jeunes.

En tant que période propice à l’insouciance, l’enfance se prête bien à la pratique du yoga du rire. Inventée en Inde en 1995 par le Docteur Mada Kataria, cette discipline aussi appelée rigologie se pratique en famille, avec des adultes ou seulement entre enfants. Pour l’Institut français du yoga du rire et rire-santé, c’est l’occasion d’exprimer sa personnalité, de gagner en assurance et d’entretenir des relations avec les autres. Sans avoir recours aux nouvelles technologies, les enfants entrent en contact tout en riant.

L’art-thérapie, une discipline bénéfique à tous les âges

Dessin, peinture, musique, danse… autant de possibilités pour s’adonner à l’art-thérapie. La paternité de cette discipline est allouée au peintre anglais Adrian Hill. Atteint de la tuberculose dans les années 1940, il attribua la rapidité de sa guérison à l’art. Ouverte aux enfants, cette activité artistique à visée thérapeutique permet de s’exprimer autrement que par les mots. Pour les artistes en herbe, il n’est pas question de créer un chef-d'œuvre mais d’utiliser ce médium pour accueillir ses émotions et déployer son potentiel créatif.

On a souvent recours à l’art-thérapie chez les enfants qui souffrent de troubles (de l’apprentissage, de concentration, de comportement…). Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de plus en plus de preuves démontrent que les activités artistiques complètent efficacement les soins et traitements médicaux. Non invasives, elles présentent peu de risques et ne font l’objet d’aucune contre-indications.