Stages en classe de seconde : on vous explique comment fonctionne le site "1jeune1solution"

Alors que les élèves de seconde devront effectuer un stage obligatoire de deux semaines fin juin, les entreprises vont pouvoir proposer des stages sur la plateforme "1jeune1solution" à partir de ce mercredi 14h. On vous explique comment fonctionne ce site.

"De mon côté, je rencontre les patrons des grandes entreprises, les fédérations professionnelles, les responsables des administrations pour qu'ils proposent des stages", lançait dans une vidéo TikTok Gabriel Attal, encore ministre de l'Éducation, après l'annonce d'un nouveau stage d'observation en classe de seconde. Venant compléter celui de troisième, ce stage devra s’effectuer du 17 au 28 juin prochain en entreprise, dans une association ou un service public. Le site 1jeune1solution, qui collecte toutes les propositions, ouvre ce mercredi à 14h pour les entreprises. Voici comment fonctionne cette plateforme.

Une forte mobilisation des entreprises

"Chaque entreprise, association, collectivité locale, administration de l’État, hôpital, peut offrir un ou plusieurs stages en fonction de ses métiers et de sa taille, sur l’espace dédié '1jeune1solution' qui leur sera ouvert" à partir de 14 heures ce mercredi, a indiqué le ministère dans un communiqué. En septembre, Gabriel Attal a salué l’engagement de plus de 300 entreprises et organisations qui ont répondu présent au lancement de ce projet.

En novembre, 200.000 offres étaient disponibles sur les 500.000 stages à pourvoir, avaient indiqué le ministre de l’Éducation nationale d’alors, Gabriel Attal, et de l’Économie, Bruno Le Maire, lors du lancement de l’opération "Mon stage de seconde" en Seine-Saint-Denis. "Il y a 500.000 stages à pourvoir. Donc il faut qu’il y ait 500.000 propositions. Il ne s’agit pas d’en avoir la moitié", avait insisté Bruno Le Maire auprès des chefs d’entreprise.

Concrètement, pour publier une offre de stage, l'entreprise doit "créer un compte" et sélectionner "Entreprise, Administration". Elle doit ensuite cliquer sur "Publier une offre", répondre aux candidatures directement sur son espace, et enfin, remplir la convention en ligne qui sera transmise à l'établissement.

Les élèves pourront chercher leur stage à partir du 25 mars

"Cette plateforme permettra ensuite aux élèves de rechercher le stage qui leur convient, à partir du 25 mars", poursuit le ministère de l'Éducation. Sont concernés par ces nouveaux stages obligatoires en fin de seconde tous les lycéens de seconde générale et technologique, scolarisés dans les établissements publics et privés, soit 550.000 élèves.

Une fois sur le site, il suffit de renseigner si possible un métier, un domaine de prédilection, la localisation ainsi que la durée du stage. L'élève peut ensuite faire défiler les offres et cliquer sur "postuler". Selon les modalités de l'annonce, le candidat peut être redirigé vers une adresse mail ou vers une autre page en ligne. À l'issue du recrutement, une convention dématérialisée sur la plateforme doit impérativement être signée par le lycée avec la structure d’accueil.

Ministère de l'Éducation

À noter également que les entreprises ont la possibilité d’accueillir les élèves par groupe. Les élèves peuvent choisir de faire les deux semaines de stage dans la même entreprise ou de faire une semaine dans deux entreprises différentes. L’objectif de ce stage de seconde est "de permettre aux élèves de découvrir différentes facettes du monde professionnel" pour mieux s’orienter ensuite, expliquait Gabriel Attal au moment de l'annonce.