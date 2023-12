Survivre aux fêtes avec des enfants : guide de survie pour passer des fêtes et vacances harmonieuses

Sources de réjouissances, les fêtes peuvent se transformer en cauchemars quand les disputes entre enfants deviennent récurrentes. La mise au point d’une stratégie permet d’éviter les conflits. Voici nos conseils pour passer des vacances de fin d’année harmonieuses.

Éviter les sources d’excitation comme les écrans et les excès de sucreries ne suffit pas toujours à dissiper les tensions. Fatigues, changements de routine, agitations… autant de facteurs qui aggravent les relations entre membres d’une même fratrie. Pour survivre aux fêtes, mieux vaut calmer le jeu d’emblée grâce à la mise en place de quelques astuces et activités.

Pourquoi est-ce important d’occuper les enfants à table ?

Généralement, les longs repas en famille ponctuent la période des fêtes. Pendant les réveillons, les enfants sont invités à rester de longues heures à table. Or, un tout-petit a bien du mal à rester sage tout au long d’un dîner.

Pour éviter le chahut et par la même occasion les remontrances des grands-parents, mieux vaut prévoir quelques divertissements. Afin d’occuper les bambins mais aussi les plus grands, rien de tel que des jouets ou des livres. Attention à les choisir peu bruyants pour ne pas augmenter encore davantage le niveau sonore.

On privilégie volontiers les jeux qui invitent au partage et à la coopération. Utilisables à tous les âges, les blocs de construction permettent de faire ensemble, par exemple. Les enfants peuvent aussi créer une ferme avec des personnages et des figurines d’animaux.

Prévoir une sortie par jour à l’extérieur pour se défouler

La fatigue physique apporte du calme. Pour que les enfants puissent se défouler, une sortie quotidienne se révèle indispensable. Comme le rappelle l’Unesco, l’Organisation mondiale de la santé conseille au moins trois heures par jour d’activités physiques aux enfants entre un et cinq ans. Celles-ci sont déterminées en grande partie par le temps passé à l’extérieur.

Prévoyez un moment dans la journée où petits et grands pourront prendre l’air. Bien emmitouflés pour ne pas attraper froid, ils prendront plaisir à jouer dehors, grimper aux arbres, faire du vélo, courir, sauter…

Afin de nouer une complicité entre frères et sœurs, il est judicieux de proposer des activités qui créent du lien. Ensemble, les enfants peuvent fabriquer une cabane ou un bonhomme de neige, faire de la luge ou du patin à glace, s’adonner au land art…

En cas de météo très mauvaise, la maison peut se transformer en terrain de jeu l’espace de quelques heures. Une cabane de couvertures peut pousser dans le salon pendant qu’une ribambelle de coussins servira à réaliser un parcours de motricité.

S’octroyer des moments calmes pendant les festivités

Pendant les vacances d’hiver, les activités se succèdent bien souvent à un rythme effréné. Or, il est important de savoir ralentir. Pour retrouver une bonne harmonie familiale, mieux vaut chasser la fatigue qui représente une source d’irritation.

Prévoyez des journées off sans invitation à l’extérieur. Afin de reprendre des forces, les siestes en famille restent les bienvenues. Et pour récupérer le sommeil en retard, on évite de veiller trop tard.

Les moments calmes à la maison représentent l’occasion de renforcer les liens familiaux. En pyjama, parents et enfants peuvent disputer des parties de jeux de société ou regarder un film de Noël.