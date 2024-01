Syndrome du nid vide : quels sont les symptômes et comment le dépasser ?

>Le syndrome du nid vide fait référence au sentiment de tristesse ressenti par les parents lorsqu’un enfant quitte le domicile familial. >Ce trouble peut durer quelques jours, semaines, voire années. >Si les divers symptômes ne passent pas, il est recommandé de consulter un professionnel.

Pour tous les parents du monde, le départ d’un enfant est une sacrée épreuve qui s’accompagne d’une large palette d’émotions. La séparation peut parfois être très difficile à vivre, au point de souffrir du syndrome du nid vide. Il s’agit d’un trouble vécu par les parents au départ de leur enfant du domicile familial. Alors, comment se manifeste-t-il et surtout, comment le prévenir et le dépasser ?

Vous êtes anxieux et inquiet de perdre votre relation fusionnelle

Vous avez consacré une grande partie de votre vie à votre enfant, avec qui vous avez vécu les plus beaux moments de votre existence. Du moins, jusqu’à ce que la deuxième partie de votre vie démarre. Partager son foyer avec son enfant permet de cultiver un sentiment rassurant et réconfortant, même si ce n’est pas toujours facile. Il est donc normal de se sentir anxieux à l’idée de perdre cette relation fusionnelle que vous avez développée au fil des années. Pourtant, ce n’est pas la distance qui devrait vous séparer car vos liens sont suffisamment forts pour durer, voire, se renforcer. Vous vous inquiétez peut-être de savoir comment votre enfant va gérer sa nouvelle vie, ses relations et responsabilités, seul, sans vous. Sachez que même s’il retiendra vos enseignements, il fera des erreurs, comme chacun des adultes en devenir.

Vous avez le sentiment d’être inutile et vide

Après seize, dix-huit, vingt ou de nombreuses années à gérer les tracas de votre enfant, songer à son bien-être, essuyer ses larmes… Vous voilà désormais face à vous-même. Un sentiment de fierté de voir votre enfant voler de ses propres ailes se mélange avec une profonde solitude et une impression d’être inutile. Il est normal d’être perturbé par le silence soudain au sein du foyer et de ressentir un certain vide. Et pour cause, c’est une nouvelle vie qui démarre : de femme ou d’homme et plus seulement de parents. Veillez à ne pas vous isoler, ni à trop solliciter votre enfant, pour que chacun puisse aller de l’avant.

Comment prévenir et dépasser le syndrome du nid vide ?

Pour prévenir le syndrome du nid vide, il est important de s’y préparer psychologiquement. Nous ne vous disons pas de devenir froid avec votre enfant quelques mois avant son départ, mais d’apprendre à vous occuper sans lui. De son côté, ce sera l’opportunité de gagner en autonomie et de prendre de plus en plus de responsabilités. Créez-vous une routine, des activités avec des amis, inscrivez-vous à un cours de sport… Tout est bon pour préparer la séparation en douceur. L’idée est de retrouver un sens à sa vie au-delà sa mission de parent. Il est désormais temps de rêver au futur et d’enfin vous consacrer à ce que vous n’aviez pas l’occasion de faire sous prétexte d’avoir des enfants à charge.