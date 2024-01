TEST - Dauphin, tigre, éléphant, hélicoptère… Quel parent êtes-vous ?

Protecteur, exigeant, autoritaire, doux ? Vos réactions dans différents moments de la vie de l’enfant vous place dans une de ces quatre familles de parents. Ce test vous permet de le découvrir.

À l’instar de l’éléphant, vous associez la réussite scolaire à l’épanouissement émotionnel de votre enfant ? Vous êtes plutôt surprotecteur et anxieux pour vos garçons ou filles comme le font les parents hélicoptères ? Vous préférez rester ferme et souple en développant l’autonomie de vos progénitures à l’image du dauphin ? Vous vous rapprochez davantage de la sévérité du tigre, à l’exigence marquée ? Ce test vous aide à y voir plus clair et vous positionne en tant que parent éléphant, parent hélicoptère, parent dauphin ou parent tigre.

