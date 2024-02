Threenagers : cette crise d’ado très précoce que peuvent traverser les tout-petits

Threenagers : en quoi consiste cette crise d’adolescent à trois ans ? Threenagers, un avant-goût de la crise d’adolescence ? Moins connu que le terrible two à deux ans, cette étape survient généralement lorsque l’enfant souffle ses trois bougies. Pour les parents de threenagers, il s’agit d’un avant-goût de la véritable crise d’adolescence. Exacerbées par l’usage excessif des écrans, les émotions des threenagers peuvent être gérées grâce à quelques astuces.

Contraction entre « three » (trois) et « teenager » (adolescent), le terme anglophone « threenager » désigne un enfant de trois ans qui agit comme un ado. Parce que les tout-petits de cet âge-là parlent beaucoup mieux que pendant la crise des terrible two, la situation donne encore plus de fil à retordre aux jeunes parents. Mais qu’ils se rassurent, ce mauvais moment à passer prend généralement fin vers l’âge de six ans. En attendant, il convient d’adopter la bonne posture.

À quoi reconnaît-on un threenager ?

Comme l’explique la conférencière et auteur australienne Pinky McKay dans ses livres sur la parentalité, les enfants prennent de l’assurance vers l’âge de trois ans. Désormais à l’aise avec les mots, ils peuvent argumenter voire négocier avec leurs parents. Ils ont pour habitude de discuter la moindre parole des adultes et de remettre en cause les règles de la maison.

En recherche constante d’autonomie, les threenagers souhaitent accomplir toutes les tâches sans l’aide de quiconque, quel que soit le degré de difficulté.

Sans nuances, les bambins affichent aussi au grand jour leurs goûts et préférences. Ils aiment passionnément, à la folie ou bien pas du tout !

L’impact négatif des écrans sur les enfants de trois ans

Selon le docteur Justin Coulson, spécialiste de la parentalité, cette crise d’adolescence avant l’heure est amplifiée par l’utilisation des écrans. Négative sur le développement des plus jeunes, elle affaiblit la capacité à rester maître de ses émotions. Parce qu’ils ne parviennent pas à réguler leur humeur, les enfants se mettent beaucoup plus facilement en colère.

Réduire le temps passé devant la télévision ou la tablette reste nécessaire mais cela ne suffit pas. Pour apaiser un threenager, d’autres actions doivent être entreprises par les parents.

La bonne attitude à adopter face à un threenager

Il est essentiel de ne pas céder à tous les caprices des threenagers, suggère Claire Leconte, psychologue de l'enfance. Gardez le cap et restez constant afin que l’enfant ne se sente pas perdu dans un environnement mouvant.

Toutefois, vous pouvez lâcher du lest sur certains points. On ne transige pas sur la sécurité ni la santé, en revanche, on peut laisser un peu de liberté à sa progéniture. L’enfant de trois ans peut choisir sa tenue parmi quelques propositions, par exemple. Confier aux tout-petits des responsabilités à leur mesure comme mettre la table permet de désamorcer des conflits. L’enfant se sent valorisé et non plus freiné dans ses envies d’indépendance.

Il faut également veiller à combler les besoins primaires de son threenager. Outre une alimentation saine et variée ainsi qu’une qualité de sommeil satisfaisante, votre enfant doit passer suffisamment de temps à l’extérieur pour se défouler.

Et comme le rappelle Pinky McKay, le self control reste de mise avec un enfant qui a besoin de tester les limites de ses parents. Autrement dit, mieux vaut ne pas surréagir et garder en tête que l’adulte, c’est vous !