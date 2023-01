Top départ pour Parcoursup : le coup de gueule de la Fédération des Aveugles de France

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, l’accessibilité numérique est devenue une obligation en France. Or, sur 59 sites d'universités, analysés par l'association entre avril et novembre 2021, seules 8,47% d'entre elles ont produit une déclaration d'accessibilité et 1,69% un lien du niveau de conformité sur la page d'accueil. "L'une des seules à produire les deux est l'université d'Orléans", cite en exemple la Fédération.

"Ce manque d’accessibilité constaté, au-delà du respect des obligations légales, compromet, voire interdit aux étudiants déficients visuels, des conditions d’études identiques à celles de leurs homologues voyants puisqu’ils n’accèdent pas aux outils pédagogiques indispensables", s'insurge-t-elle dans un communiqué. Pour la Fédération, cet accès aux formations pour les personnes déficientes visuelles est "un enjeu majeur pour garantir l’employabilité". "Or, aujourd’hui, plus de la moitié des personnes handicapées visuelles sont au chômage", dénonce-t-elle encore.