Trois commandements pour réussir son réveillon du Nouvel An

Pour passer un réveillon inoubliable, il ne suffit pas de grand chose. Veillez à vous entourer de personnes de confiance avec qui vous vous sentez bien. Vous pouvez prévoir des jeux de société, une playlist et des activités pour animer la soirée.

Après Noël vient le tour de la soirée du Nouvel An ! Souvent plus festive, elle nécessite parfois une grande organisation et beaucoup de questionnements. Pourtant, il ne suffit pas d’aller loin, d’être nombreux, de manger des mets d’exception ou de débourser des sommes folles pour que ce moment soit réussi. Voici trois commandements pour un réveillon de la Saint-Sylvestre festif, joyeux et inoubliable.

S’entourer des bonnes personnes

C’est un conseil qui peut paraître simple, pourtant, il n’est pas le plus respecté par les fêtards ! Il arrive que l’on se rende à des événements par défaut d’avoir mieux ou simplement pour faire bonne figure auprès d’un groupe de personnes. Or, pourquoi se forcer à passer la dernière soirée de l’année avec des individus qui ne vous intéressent pas ? Si aucune fête ne vous attire, organisez à un dîner à votre domicile. Ainsi, vous êtes libre de convier des personnes de confiance, avec qui vous êtes vous-même. Conclure 2023 sur une touche positive est important pour débuter 2024 sous les meilleurs auspices. Pensez d’ailleurs à immortaliser ce moment avec des photos. Étant donné que vous serez avec ceux que vous aimez, pourquoi ne pas réserver une petite déclaration d’amitié à chacun des invités ? L’occasion de se remémorer vos souvenirs en commun et de dévoiler pourquoi votre relation est importante à vos yeux.

Un thème super fun

Il n’y a pas d’âge pour aimer les déguisements, la décoration et les thématiques ! Si vous êtes chargé de l’organisation cette année, pourquoi ne pas proposer à vos invités un fil rouge pour le long de la soirée ? Ainsi, on ne se casse pas la tête sur la playlist, ni sur les éléments de décoration. De la même façon, les convives sauront qu’ils devront trouver une tenue pour coller au thème. Années 80, disco, super-héros, espace, astrologie, famille royale, jet-set… Ce ne sont pas les possibilités qui manquent, mais si vous ne savez pas quelle ambiance choisir, n’hésitez pas à poser la question à vos amis.

Des ateliers, jeux et activités pour amuser la galerie

Rien de mieux que de prévoir des activités et des jeux durant une soirée. Parfois, les discussions durant lesquelles on commente l’actualité ou nos situations respectives sont barbantes et redondantes. Nous sommes là pour rire et passer du bon temps ! Prévoyez des ateliers comme un cours pour préparer un cocktail festif, des quiz ou parties de mimes entre amis ou bien des jeux comme un blind test spécial réveillon. Vous pouvez proposer à vos invités que chacun ramène un petit cadeau, ainsi, les gagnants des différentes activités recevront l’un des présents au hasard.