Trois conseils pour encourager son ado à prendre sa douche

En période de puberté, certains ados ne font pas de la douche leur priorité. Sollicitez l’aide d’une personne que votre enfant admire pour lui parler d’hygiène. Évitez autant que possible d’être humiliant et de mettre mal à l’aise votre ado en évoquant ce sujet.

Lorsque la puberté débute, entre les douze et seize ans d’un adolescent, c’est un vrai chamboulement pour lui. Son corps change et transite de l’enfance à l’âge adulte. Il sécrète davantage d’hormones, de fluides, les poils poussent, les cheveux créent du sébum et la transpiration peut dorénavant avoir une odeur désagréable. Paradoxalement, certains adolescents ne font pas de la douche une priorité et ne voient pas pourquoi ce manque d’hygiène vous offusque autant. En pleine période de rébellion, ils peuvent même s’amuser de la situation. Alors, comment encourager son enfant à prendre davantage soin de lui, sans le brusquer ?

Comment discuter de l’évolution du corps en période de puberté ?

Sous la douche, à l’âge de la puberté, les adolescents sont directement confrontés aux changements de leurs corps. Inconsciemment, ils peuvent repousser ce moment par “peur” d’y faire face, de se découvrir, de quitter l’enfance. C’est un cas commun chez les jeunes filles qui voient leur poitrine pousser, tandis que les garçons découvrent leurs premiers poils pubiens. Il est donc très important de sensibiliser vos enfants à la puberté avant qu’elle se manifeste, mais aussi pendant cette période ô combien importante. Vous pouvez aussi leur expliquer qu’une bonne hygiène relève d’une responsabilité personnelle. De plus, prendre soin de leur corps leur permettra de mieux l’accepter et de mieux l’apprécier.

Complimenter son enfant lorsqu’il se fait beau ou sent bon

Lorsque l’on veut sensibiliser son enfant à l’hygiène et à la propreté, il faut le faire avec tact. Ce n’est pas en lui disant qu’il sent le chacal et qu’il est repoussant qu’il aura envie de prendre une douche. En plus de lui montrer l’exemple en vous pomponnant devant lui, en prenant soin de vos cheveux et de l’aspect de votre peau, encouragez-le quand il fait de même. Si vous remarquez qu’il a mis du parfum ou coiffé ses cheveux, dites-lui qu’il sent bon et qu’il est particulièrement beau aujourd’hui. Parfois, les adolescents veulent simplement attirer l’attention des adultes !

Le laisser choisir ses propres produits d’hygiène

À l’adolescence, les enfants sont parfois en colère, contre le monde, contre la vie, contre vous aussi. Ils se cherchent encore et ont besoin de se réapproprier leurs corps, leurs idées. Simplement parce qu’ils n’aiment pas les produits d’hygiène mis à leur disposition, ils peuvent donc décider de faire une grève de la propreté. Afin qu’ils soient enthousiasmés à l’idée de se laver, laissez-les alors choisir leurs propres gels douches, déodorants, shampoings… Ils auront le sentiment de maîtriser davantage la situation, et si ça peut les motiver à passer des heures dans la salle de bain, pourquoi les freiner ?