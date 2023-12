Trois conseils pour renouer le dialogue avec son adolescent

Les adolescents peuvent paraître très froids et distants envers leurs parents lorsque le lien est rompu. Vous devez changer votre approche pour renouer le dialogue avec votre enfant. Montrez-vous à l’écoute, rassurant, et aussi divertissant pour ouvrir la voie aux échanges.

L’adolescence est une période parfois difficile à traverser autant pour les parents que pour les adultes en devenir. À force de manque de communication, de déceptions ou de disputes, le lien parent-enfant peut s’abîmer. Les adolescents peuvent imposer une certaine distance avec vous, sous prétexte que vous ne les comprenez pas. Non exprimées de la bonne façon, ils ne perçoivent pas vos véritables intentions. Voici comment retrouver une relation saine.

Organiser des défis en famille

Les notes à l’école, les fréquentations, la rigueur, les tâches ménagères… sont tout autant de domaines importants qui méritent une certaine attention de la part des parents. Mais pour retrouver sa complicité d’antan avec son enfant, il ne faut pas parler que de sujets qui fâchent ! Les adolescents apprécient les jeux et les défis et ont besoin, tout comme les adultes, de décompresser. Vous pouvez leur proposer des défis à faire en famille, à l’instar d’une randonnée. Un cadeau choisi à l’avance sera offert au premier arrivé. Il peut également s’agir d’un maquillage à l’aveugle, activité très populaire sur les réseaux sociaux. Chacun prend une palette de couleurs et tente de réaliser la plus belle mise en beauté sans se voir dans un miroir. Découvrez le résultat en même temps. Amusez-vous aussi à des jeux de rôles : chaque membre de la famille doit imiter quelqu’un de la famille. En plus de détendre l’atmosphère et de rire de ses petits défauts, ce jeu permet de se faire une idée de l’image que l’on renvoie et ainsi, si nécessaire, se remettre en question.

Des temps de loisirs autour de sujets et activités qui le passionnent

Les adolescents ont besoin de savoir que leurs parents ne sont pas leurs bourreaux ni leurs employeurs, uniquement là pour leur demander de rendre des comptes ou les sermonner. Il est très important pour eux que vous vous intéressiez aux sujets qui comptent à leurs yeux, et ce même si vos centres d’intérêts sont différents. Vous préféreriez que votre enfant fasse du football que de la boxe, mais lui aimerait recevoir davantage de considération de votre part. S’il est fan de musique, pourquoi ne pas lui proposer qu’il vous montre ses artistes préférés ou vous dévoile ses talents ? Prenez le temps de discuter de sujets que votre adolescent apprécie, ainsi, il se rappellera qu’il peut parler de tout avec vous.

Se montrer à l’écoute et respectueux envers son adolescent

Pour renouer un lien de confiance et de complicité avec votre adolescent, il est peut-être nécessaire de changer votre approche avec lui. Si vous considérez ses demandes, ses problèmes, justifications ou encore ses envies comme nulles ou illégitimes, il n’aura aucune envie de continuer de vous parler. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de vous montrer patient, tolérant et véritablement à l’écoute de vos enfants. Bien que leurs préoccupations puissent vous sembler déraisonnables, ce sont les leurs, ne les jugez pas.