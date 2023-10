Trois façons de calmer son enfant après un cauchemar

Lorsqu’un enfant vient de faire un mauvais rêve, il est essentiel de considérer sa détresse. Il ne faut ni le prendre pour un bébé ni un affabulateur. Au contraire, tout ce qu’il cherche, c’est à être rassuré et à recevoir de l’amour. Faites-lui donc plein de câlins et dites-lui qu’il ne craint rien, que vous êtes là pour lui et que vous le serez toujours. À trois ou quatre ans, un enfant ne fait pas la distinction entre rêve et réalité. De ce fait, il faut lui rappeler qu’il est dans un endroit sûr : “Que peux-tu toucher dans la pièce ? Qui dort à côté de ta chambre ? Sens-tu l’odeur de maman/papa ?” N’hésitez pas non plus à lui parler d’une activité ou d’une chose qu’il apprécie : “On pourra faire tel jeu demain, mais d’abord, il faut se rendormir”, “Demain, tu pourras faire des câlins au chien ou au chat.”