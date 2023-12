Trois façons de reconnaître et de surmonter le blues de Noël

La période de Noël peut faire ressurgir les manques. Il est important de ne pas se sentir coupable lorsque la tristesse de Noël se fait sentir. Veillez à prendre soin de vous en songeant à des événements positifs rassurants.

L’euphorie débordante des collègues, les téléfilms de Noël, les rues illuminées ou encore le fait d’imaginer vos amis entourés de leur famille a tendance à vous irriter, voire vous démoraliser ? Vous êtes certainement touché par le blues de Noël. Que ce soit à cause d’un événement en particulier, une mauvaise entente avec votre famille ou tout simplement un sentiment de solitude qui vous pèse, la période des fêtes de fin d’année ne rime pas avec bonheur pour vous. Si vous n’avez pas l’obligation de faire semblant d’être heureux, voici tout de même quelques conseils pour surmonter le blues de Noël.

Accepter ses émotions négatives

Il ne sert à rien de culpabiliser d’être triste ou mélancolique en cette période de fin d’année. Vous avez le droit de ne pas toujours être au top de votre forme ni de vous forcer à paraître heureux au regard des autres, au risque d’être encore plus irrité ou en colère. Sans faire payer à vos interlocuteurs vos sauts d’humeur, expliquez-leur simplement ce que vous ressentez. Pour vous, c’est une merveilleuse façon de vous réconcilier avec vos sentiments et d’y faire face, alors que les autres vous comprendront et éviteront les questions ou remarques malaisantes.

Se faire une liste de toutes les choses positives et heureuses dans sa vie

S’il est important d’accepter ses émotions négatives, le but n’est pas de nourrir ses sentiments de stress, de solitude et de mélancolie. On peut aussi décider de voir sa vie d’un regard plus positif. Un exercice très simple peut vous aider à relativiser : noter sur un bout de papier ou, mieux, un joli carnet, tous les événements, les pensées, les rencontres positives et heureuses dans sa vie. Il n’est pas nécessaire de faire des voyages onéreux ou des activités incroyables pour être comblé : un sourire échangé avec un inconnu, un compliment auquel on ne s’attendait pas, un geste de tendresse de la part d’un animal peuvent suffire à égayer votre journée. Parfois, nous nous focalisons sur les choses que nous n’avons pas au lieu de se rappeler la chance qu’on a de respirer et de se réveiller tous les matins.

Établir un planning d’objectifs réalisables au cours de l’année 2024

Si 2023 n’a pas été une succession d’événements heureux, faites de 2024 votre année de victoire. Pourquoi ne pas établir un planning de projets et d’objectifs réalisables pour les mois à venir ? Cette initiative vous permettra de vous motiver et de vous rappeler chaque jour pourquoi vos efforts ne sont pas vains. De plus, c’est important de se projeter et de planifier des tâches, des voyages, défis qu’on a repoussés de trop nombreuses fois. Il est l’heure de prendre rendez-vous avec ses rêves.