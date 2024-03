Trouble de l’attachement : qu'est-ce qu'un enfant solo ?

L’enfant solo se traduit par un comportement très solitaire et évitant de l’enfant. Ce trouble de l’attachement est généralement développé par un enfant victime d’un traumatisme affectif, ou par un enfant adopté. Un enfant solo est souvent isolé et se montre hostile avec les adultes et les enfants de son environnement.

Votre enfant semble vous éviter, il est très solitaire ou trop autonome ? Il se pourrait alors qu’il souffre d’un trouble de l’attachement appelé enfant solo ou évitant. Comment le détecter et qu’est-ce que cela signifie ? On vous explique.

Qu’est-ce qu’un enfant solo ?

L’enfant solo est synonyme d’un attachement évitant de la part de l’enfant. Selon la psychologue canadienne Mary Ainsworth, qui a théorisé l’attachement, cela signifie que l’enfant semble ignorer et éviter les adultes et qu’il se comporte de manière très solitaire et autonome. L’enfant solo croit qu’il est préférable pour lui de se débrouiller seul et instaure une relation très utilitaire avec les adultes.

Lorsqu’un enfant développe un attachement évitant, il apparaît comme apathique et ne ressentir aucune émotion, ne témoigne aucun affect. Il réagit ainsi après avoir constaté que les adultes de son entourage ne satisfont pas ses besoins ou ne répondent jamais à ses attentes.

Les formes d’attachement évitant sont généralement constatés chez des enfants qui ont été adoptés ou qui ont vécu un traumatisme affectif étant petits, par exemple une séparation brutale avec leur mère.

Comment reconnaître un enfant solo ?

Plusieurs comportements peuvent illustrer qu’un enfant a développé un trouble de l’attachement évitant. Il est généralement isolé et a tendance à ne pas témoigner beaucoup de signes d'affection. Il peut également se montrer hostile avec les adultes de son entourage, tout comme avec ses camarades d’école. Vis-à-vis de ses professeurs, l’enfant solo peut même ressentir une forme de dégoût. Il est aussi fréquent que l’enfant ait recours à l’intimidation à l’égard de ses pairs et témoigne d’une grande estime de lui. Il est par ailleurs assez mal à l’aise avec le contact physique, les câlins ou les bisous, avec qui que ce soit. À noter aussi qu’un enfant avec un trouble de l’attachement évitant a tendance à faire régulièrement des crises de colère.

Comment aider les enfants évitants ?

Il est primordial d’accompagner les enfants solos afin qu’ils ne conservent pas ce trouble de l’attachement tout au long de leur vie et qu’ils ne le transmettent pas à leurs propres enfants plus tard. Pour cela, les thérapies invitent à revenir sur le passé de l’enfant, de manière à comprendre ce qui l’a poussé à écarter ses sentiments et à se détacher de ses repères familiaux. L’objectif ici est d’aider l’enfant à comprendre d’où vient son mal-être, pour qu’il puisse ensuite restaurer sa confiance en l’autre et libérer ses émotions.

Les enfants évitants ayant aussi souvent un niveau d’anxiété particulièrement élevé, il est intéressant de travailler avec eux à réduire cette angoisse, qui peut d’ailleurs être inconsciente. Bien sûr, en cas de soupçon de trouble de l’attachement chez votre enfant, la première chose à faire est de consulter un professionnel, par exemple un psychologue, pour l’accompagner du mieux possible.