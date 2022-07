Un ado russe de 15 ans scolarisé en France a-t-il été privé d'une sortie scolaire à cause de sa nationalité ?

Le lieu que devait visiter ce groupe sort de l'ordinaire. Il s'agit en effet d'une antenne du CEA présentée comme le "centre de référence de la Défense en vulnérabilité des systèmes et des infrastructures aux effets des armes et efficacité des armements conventionnels". Des infrastructures sensibles rattachées à la Direction des applications militaires du CEA et avec elle au ministère des Armées.

Le quotidien La Montagne, qui rapporte ces informations, note que l'établissement de Brive a été prié de fournir en amont de la visite des informations relatives aux différents participants. Parmi lesquelles, leur nationalité. Cinq jours avant le déplacement, il a alors été notifié aux intéressés que le jeune homme russe de 15 ans ne serait pas autorisé à se rendre sur les lieux. Le centre du CEA a été "recontacté par l’établissement", glisse à TF1info le rectorat de Limoges, "mais il a réitéré sa réponse négative à la veille de la sortie". Le message était clair, il n'y avait alors "pas d’arrangement possible".