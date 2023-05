Un manuel scolaire allemand apprend-il la "fluidité des genres" aux enfants ?

Sur les illustrations, les phrases en allemand évoquent effectivement des questions liées à la sexualité. "Le sexe, c'est plus qu'une chose pour faire des bébés. C'est amusant. C'est pourquoi de nombreux adultes ont des relations sexuelles même s'ils ne veulent pas avoir d'enfants", peut-on par exemple lire sur la page de gauche. Sur celle de droite, les informations sont un peu plus explicites : "Souvent, on gémit", "quand deux personnes ont envie l'une de l'autre, elles se caressent et s'explorent." Mais rien sur le genre.

En fait, en cherchant quelques phrases, on retombe facilement sur cet ouvrage, publié le 30 mars 2021. Intitulé "Des abeilles et des fleurs, mon œil", il est présenté comme un livre d'"éducation aux sentiments et à la connaissance du corps pour les enfants, à partir de 5 ans". "Avec des conseils pour les parents et les éducateurs", précise la première de couverture.