VIDÉO - Face à la pénurie de professeurs, le ministère lance une nouvelle campagne de recrutement

À titre de repère, sur les 8000 postes de professeurs à pourvoir en septembre prochain, près de 1000 seront non pourvus en primaire, selon plusieurs syndicats. Les académies de Versailles, Créteil et Guyane sont les plus impactées. Dans ce contexte, l'académie de Versailles a organisé fin mai, et pour la deuxième année consécutive, des rendez-vous de recrutement massif de contractuels en prévision de la prochaine rentrée. 500 postes restaient alors à pouvoir pour les écoles maternelles et élémentaires dans les quatre départements en tension de l'académie, à savoir les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise.