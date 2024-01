École : une généralisation de la "tenue unique" coûterait-elle cinq milliards d'euros par an ?

Alors que le dispositif va entrer en phase de test, la possible généralisation d'une tenue commune pour les élèves français suscite d'importantes réserves dans le monde enseignant. Le coût d'un tel dispositif est notamment pointé du doigt : il pourrait, selon un collectif, atteindre cinq milliards d'euros annuels. Le ministère de l'Éducation nationale ne confirme pas un tel montant, qui semble par ailleurs surévalué.

Pour l'heure, il ne s'agit que d'une "expérimentation". Une centaine d'établissements scolaires vont tester la "tenue unique" pour leurs élèves, pour l'essentiel à partir de la rentrée 2024, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Si l'on préfère évoquer, du côté du gouvernement, une "tenue commune" plutôt qu'un uniforme, l'idée est bien d'harmoniser les choix de vêtements. Chez une partie du corps enseignant, cette initiative est parfois accueillie de manière dubitative. A fortiori lorsque le chef de l'État évoque une possible "généralisation" à l'horizon 2026. L'argument du coût, par exemple, est mis en avant par le collectif "Les stylos rouges", composé de "personnels de terrain" de l'Éducation nationale. Le coût de l'opération représenterait, nous explique-t-on, représenteraient pas moins de "cinq milliards" d'euros pour l'État.

Pas d'estimation chiffrée à l'heure actuelle

Cette "tenue commune" pourrait-elle, si elle venait à être généralisée, nécessiter des investissements annuels aussi conséquents ? Le ministère de l'Éducation nationale, contacté par TF1info, fait savoir qu'il se concentre pour l'heure "sur la mise en place de l’expérimentation et celle de son évaluation, ainsi que sur les résultats qu’elle apportera". Tout en précisant que cette estimation de cinq milliards d'euros n'a pas été réalisée ses équipes.

Si l'on considère que la mesure généralisée toucherait l'ensemble des établissements publics (de la maternelle au lycée), ce sont quelque 10 millions d'élèves qui seraient concernés. En conséquence, en envisageant un budget annuel de 5 milliards, un "trousseau" de tenues coûterait 500 euros par personne. Un montant en apparence très élevé, surtout au regard des chiffres que l'on voit actuellement circuler. Le ministère explique ainsi que les estimations font plutôt état d'un montant global de 200 euros pour un trousseau complet. Une somme que laquelle l'État s'engage à rembourser pour moitié. Au-delà, ce seraient aux collectivités de payer le surplus.

Si l'on table sur un ensemble de tenues à 200 euros par unité, on peut envisager une dépense annuelle plus proche des deux milliards d'euros. Une somme qui serait assumée par l'État et les collectivités, à parts égales. L'heure n'est en tout cas pas aux calculs du côté du ministère, puisque la généralisation d'une tenue commune pour les élèves de France n'est pas d'actualité.

Soulignons enfin que toutes les projections faisant état de coûts annuels demeurent hautement hypothétiques. En effet, les commandes d'uniformes seraient effectuées par les collectivités elles-mêmes, et non par l'État. Cela signifierait le lancement d'une multitude de marchés publics à travers les régions pour s'adapter aux demandes et besoins des élèves. En fonction de cahiers des charges à suivre (davantage de t-shirts en Guyane, un pull supplémentaire en Bourgogne...) et des prestataires retenus, la facture pourrait varier, tant à la hausse qu'à la baisse.

