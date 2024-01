Uniforme à l'école : pull bleu, pantalon gris... la tenue proposée par le gouvernement dévoilée

Une centaine d'établissements vont participer à l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Dès cette année, leurs élèves devront porter une tenue unique, dont le modèle est laissé à l'appréciation des collectivités locales. Le gouvernement a néanmoins proposé une tenue-type.

Quelle tenue pour les 20 à 25.000 élèves qui vont porter l'uniforme dès septembre prochain ? Six mois avant la rentrée 2024, qui doit voir une centaine d'établissements prendre part à cette expérimentation portée par le gouvernement, l'exécutif a dévoilé le trousseau qui va être proposé aux collectivités locales pour leurs élèves.

Une tenue mixte

Le choix du modèle de l'uniforme est effectivement laissé aux collectivités, sous réserve de répondre au cahier des charges fixé par l'Éducation nationale. La région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi déjà dévoilé la tenue en vigueur dans les établissements qui vont expérimenter la mesure.

Mais pour simplifier la mise en place de l'expérimentation, le gouvernement propose également une tenue clé en main. Dévoilée par le Figaro et confirmée à l'AFP, c'est une tenue mixte, composé d'un polo, d'un pull et d'un pantalon. Le haut pourra être blanc ou gris, le pull bleu marine et le pantalon gris. Les élèves de maternelle porteront, en plus, une blouse. Un scratch devrait permettre à la collectivité, en finançant une partie du coût, d'y apposer son logo.

Le trousseau sera financé à moitié par les collectivités et l'État, selon les informations du Figaro. Dans un guide à destination des collectivités rendu public début décembre, il était indiqué que "la fourniture des trousseaux est prise en charge par les collectivités locales qui peuvent bénéficier d'un appui financier du ministère". Par conséquent, aucun frais ne reposera sur les parents.

Dans son guide de décembre, le ministère estimait que "le port d'une tenue vestimentaire commune est susceptible de créer une atmosphère de travail et d'égalité au sein de l'établissement". Elle serait aussi "un moyen de valoriser l'image de l'école et de l'établissement en créant un sentiment d'appartenance et d'unité entre les élèves". Suivant les résultats des expérimentations, le président Emmanuel Macron s'est dit favorable, lors de sa conférence de presse, ce mardi 16 janvier, à une généralisation de la mesure à tous les établissements, de la maternelle au lycée, en 2026.