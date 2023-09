Université : en 1re année de licence, un étudiant sur deux abandonne-t-il avant les examens ?

Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron avance ce chiffre, puisqu'il l'avait déjà mis en avant en début d'année 2022. À l'époque, l'Élysée expliquait se référer à des données fournies par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un document produit par le Système d’information et des études statistiques (SIES), dans lequel on apprenait que seuls 51,6% des étudiants en première année de licence étaient catégorisés comme "très assidus". Une dénomination qui désigne en pratique les jeunes qui "ont obtenu au moins une note supérieure à zéro" pour chacune des matières auxquels ils étaient inscrits.

Il faut avoir en tête qu'à l'université, un zéro est synonyme d'absence. Cela signifie donc qu'un étudiant n'ayant jamais obtenu cette note au cours de l'année n'aura fait l'impasse sur aucune épreuve. S'appuyer sur la proportion des jeunes "très assidus" présente toutefois de nombreuses limites. Comme l'avait souligné Libération, un étudiant qui obtient un zéro ne peut pas être considéré automatiquement comme un décrocheur qui aurait abandonné l'université. Il est ainsi tout à fait possible de valider son année et d'accéder en deuxième année de licence malgré une absence à l'une des épreuves.