"MonMaster" lancé ce mercredi : comment fonctionne la plateforme pour les étudiants titulaires d'une licence

Sur la plateforme, chaque étudiant peut "candidater en une seule fois" et formuler jusqu'à 30 choix de formation maximum : 15 en masters en formation classique et 15 en formation en alternance. Les candidatures ne sont pas hiérarchisées "de façon à ce que les étudiants ne s'autocensurent pas et gardent la main tout au long du processus d'admission", détaille le ministère.

Ensuite, les établissements choisissent les candidats qu'ils souhaitent retenir et s'appuient sur l'appréciation de leur projet pour choisir. Ils prennent notamment en compte leur motivation, leur parcours et leur relevé de notes. Certains établissements peuvent également "créer des formulaires permettant de poser des questions complémentaires aux candidats" ou encore organiser des épreuves écrites et orales. Par la suite, chaque étudiant peut accepter ou refuser d'intégrer les établissements qui ont accepté sa candidature.

À noter que les étudiants d'un pays de l’espace économique européen (Andorre, Suisse et Monaco inclus) ainsi que les candidats d'une autre nationalité qui résident en France, peuvent candidater sur la plateforme. Un candidat non français qui réside dans un pays de l’espace économique européen peut aussi postuler en régularisant sa situation auprès du consulat français de son pays de résidence.