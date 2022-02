Vacances d'hiver 2022 : comment occuper les enfants ?

C'est le début d'une partie de balle aux prisonniers dans un centre aéré de Metz (Moselle), comme le montre le reportage de TF1 en tête d'article. Ici, ils sont une soixantaine, cette semaine. Premiers chanceux, comme tous les élèves de la zone B, à profiter des vacances d'hiver. "On fait des activités et on joue" ; "J'aime bien les vacances", lancent les enfants. Les animateurs profitent du temps clément pour organiser des activités en extérieur. Après la balle aux prisonniers, place au football.