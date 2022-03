VIDÉO - Connaissez-vous le Père Cent, la traditionnelle fête des lycéens à 100 jours du bac ?

Le Père Cent existe depuis plus de 30 ans. Et à Thionville, chaque année, la ville et ses habitants s'arrêtent pour observer le cortège. "C'est sympa, je trouve. Ils sont encadrés, c'est mieux que s'ils faisaient un peu n'importe quoi dans la rue", salue une habitante. Ceux trop âgés pour y participer sont quand même venus pour immortaliser l'événement. "C'est mon fils", nous explique une dame, amusée, à propos d'un jeune qu'elle désigne. D'autres encore sont là pour se rappeler de vieux souvenirs. "Quand j'étais jeune, on s'amusait pareil. Moi, j'étais déguisée en gothique, à l'époque. Ça remonte, je ne suis plus toute jeune !", nous lance une autre femme, non sans rire.