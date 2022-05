VIDÉO - Bac 2022 : sommeil, alimentation... Les astuces pour arriver en forme aux épreuves

Pour commencer, veillez à vous arrêter de travailler assez tôt les jours qui précèdent l'examen et particulièrement le Jour J. "Durant les six heures qui précèdent l’heure du coucher, on n’est pas productif", explique à LCI le Dr Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil et présidente du Réseau Morphée. "Il faut couper et se détendre."

Prenez l’air, voyez des amis, faites du sport… Pour ne pas avoir l’esprit préoccupé, le Dr Sylvie Royant-Parola recommande de faire, vers 20h, une liste des choses à ne pas oublier le lendemain. Ça permet de se vider la tête et d’aller se coucher par la suite plus sereinement. Il ne faut pas spécialement dormir plus la veille des examens. Au contraire, "se coucher trop tôt par rapport à d’habitude peut entraîner une insomnie d’endormissement", souligne-t-elle. Allez donc au lit à la même heure que pendant vos révisions.

S'agissant du sommeil, sachez qu'une sieste de 20 minutes après le déjeuner est également recommandée pour faciliter la digestion, mais aussi la mémoire, comme le souligne le site de prévention Observatoire B2V des Mémoires.