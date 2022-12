Baisse du niveau d’orthographe : quelles fautes reviennent le plus chez les CM2 ?

Regardons dans le détail les erreurs les plus fréquentes détectées dans cette dictée, dont le texte est à retrouver ici. Pour "tombait" par exemple, l’accord entre le sujet et le verbe passe de 87% de taux de réussite en 1987 à 56,9% en 2021. Il connait cependant une légère amélioration entre 2015 et 2021. Il en va de même pour "demandaient". On trouve également parmi les erreurs les plus fréquentes l'accord de l'adjectif "inquiets" de la dictée, qui passe de 46,2% de réussite en 1987 à 25,3% en 2021. Concernant l’accord du participe passé, 36,3% des élèves écrivent correctement le mot "rentrés" en 2021, alors qu'ils étaient 66,7% en 1987.

Les erreurs lexicales, quant à elles, restent les moins fréquentes. "En 2021, les élèves ont fait, tout comme en 2015, en moyenne 3 erreurs lexicales (contre 2,6 en 2007 et 2,1 en 1987)", écrivent les auteurs de l'étude. Deux mots, "peut-être" et "aussitôt", des adverbes concentrant dès 1987 les difficultés des élèves, ne sont correctement orthographiés que par la moitié des enfants évalués en 2021. L’adverbe "certainement" a, quant à lui, encore perdu 4,7 points par rapport à 2015 et 18,3 points par rapport à 1987, avec un taux de réussite de 43,1%.