VIDÉO - Le Boléro de Ravel en "bodytap" : l’étonnante performance de 200 collégiens

Pour ce nouveau clip, Maurice Ravel est donc à l'honneur. Le compositeur d'origine basque a séjourné plusieurs fois à Saint-Jean-de-Luz et revient presque en chair et en os pour l'occasion. En géant de papier. "Quand on voit le travail de l'enseignante et des enfants, c'est formidable", "Ce sont des jeunes qui nous font redécouvrir ces morceaux-là", se réjouissent des spectatrices. Une troisième prestation est déjà prévue dans quelques mois, en attendant de pouvoir enlever les masques et chanter de nouveau.